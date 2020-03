Schulen, Kitas und Unis sind fast überall geschlossen. Auch im Bundestag hat es schon erste Corona-Fälle gegeben. SPD-Politiker Lauterbach findet, dass auch das Parlament eine Pause machen sollte.

Gesundheitsexperte Karl Lauterbach ist zurzeit selbst noch in freiwilliger Quarantäne. Er saß zusammen mit einem Corona-Patienten in einer Sitzung. Im SWR-Interview der Woche sagte Lauterbach: "Ich halte es nicht für so sinnvoll, dass wir zu Tausenden in den Bundestag kommen."

Dauer 23:51 min "Die Lage zeigt, wie sehr wir aufeinander angewiesen sind." SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach will eine Sitzungspause. Er hält es nicht für sinnvoll, dass die Abgeordneten quer durch Deutschland reisen, um sich im Bundestag zu treffen. Dass Städte Busse und Bahnen streichen, hält er nicht für klug, weil sich dann in weniger Bussen mehr Leute drängeln.

Vor Ostern gäbe es normalerweise noch eine reguläre Sitzungswoche, zu der die Abgeordneten aus ihren Wahlkreisen quer durch Deutschland nach Berlin reisen müssten. Lauterbach fordert, die Parlamentswoche ausfallen zu lassen. Auch weil viele durch Schulschließungen ihre Kinder zuhause betreuen müssten. "Ich plädiere dafür, alles zu verschieben, was wir jetzt schieben können. "Der Bundestag müsse sich außerdem darauf vorbereiten, wie er in solchen Notsituationen weiter parlamentarisch arbeiten könne, forderte Lauterbach.

Situation nicht vergleichbar mit Italien

Auch wenn die Zahl der Infizierten in Deutschland weiter steigen werde, rechnet Lauterbach nicht damit, dass die Situation so dramatisch wird wie in Italien. Krankenhäuser sind dort derzeit so überlastet, dass sie infizierte Menschen abweisen müssen. "Wir haben ganz andere Kapazitäten in unseren Kliniken", so der Gesundheitspolitiker. "Außerdem sind die Fälle in Deutschland gleichmäßiger verteilt."

Lauterbach: Medikamentenherstellung zurück nach Europa

Dass jetzt Ärzte und Patienten immer häufiger vor dem Problem stehen, dass Medikamente und ärztliche Materialien nicht verfügbar sind, sei ein unhaltbarer Zustand, so Lauterbach. Die Produktion von lebensnotwendigen Medikamenten müsse nach Deutschland oder wenigstens Europa zurückverlagert werden. "Das hat den Vorteil, dass man dann kontrollieren kann, ob Lieferbarkeit gewährleistet ist."