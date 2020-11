In Deutschland sind immer mehr Schüler in Quarantäne. Der Lehrerverband kritisiert das Vorgehen der Politik und verlangt, die Vorsichtsmaßnahmen wieder hochzufahren. Auch der SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach fordert härtere Maßnahmen an Schulen. Keinen Handlungsbedarf sehen hingegen die Bildungsministerinnen aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. mehr...