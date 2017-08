Laufende Kosten und Puffer einrechnen Expertenrat: Wohnungskauf bei kleinem Gehalt

Bei den derzeit niedrigen Zinsen denken viele Menschen über einen Immobilienkauf nach. Laut einer Studie reicht ein Nettoeinkommen von 1.270 Euro um in Karlsruhe eine Wohnung zu kaufen. Seriös gerechnet oder gefährliche Zockerei?

Das Pestel-Institut hat für etliche deutsche Städte untersuchen lassen, ab wie viel Euro Netto-Einkommen ein Wohnungskauf machbar ist. Das Ergebnis: In Karlsruhe reichen angeblich schon 1.270 Euro aus, um eine 50-Quadratmeter-Wohnung zu kaufen.

Jutta Kaiser aus der SWR-Wirtschaftsredaktion relativiert: Das Eduard-Pestel-Institut hat da eine rein theoretische Rechnung aufmacht. Es setzt nämlich voraus, dass der Staat ein entsprechendes Kreditprogramm anbietet. Ein Baudarlehen zu 1,5 Prozent Zinsen garantiert über 30 Jahre - so etwas gibt es nicht." Die Zinsen lägen bei so langen Laufzeiten zwar relativ günstig, aber trotzdem bei bis zu drei Prozent.

Selbst wenn es so ein günstiges Darlehen gäbe, würde Kaiser keinem Single mit einem Netto-Einkommen von 1.270 Euro empfehlen, eine Wohnung zu kaufen; selbst dann nicht, wenn er die knapp 30.000 Euro Eigenkapital hätte, die das Institut ebenfalls voraussetzt. Zudem würde sie dazu raten, bei einem solchen Kauf mindestens noch drei Nettogehälter als Reserve auf dem Konto zu haben.

Auch wenn Studien belegten, dass mieten auf lange Sicht teurer ist als kaufen, könne man nicht jedem pauschal raten, sich jetzt eine Immobilie anzuschaffen, betont Kaiser. Man müsse sich eine solche Anschaffung leisten können: "Man braucht einfach mindestens 20 Prozent der Kaufsumme als Eigenkapital und dann auch auf jeden Fall nochmal zehn Prozent für die Kosten für Grundbucheintrag, Notar und so weiter."

Außerdem müsse man auch auf seine laufenden Kosten achten und da einen Puffer einrechnen. So sei es etwa nicht sinnvoll, sich eine Wohnung anzuschaffen und wenn die Waschmaschine kaputt ginge, keinen Cent mehr für eine Reparatur oder gar ein neues Gerät übrig zu haben.

Noch teurer könne es werden, wenn etwas am Haus renoviert werden müsse: "Wenn das Dach mal wirklich undicht ist, dann kann das in die Tausende gehen. Das muss ich einfach bezahlen, und wenn ich das nicht einkalkuliert habe, dann kann es mich sehr kalt erwischen. Womöglich muss ich die Immobilie am Ende doch wieder verkaufen, oder noch neue Kredit aufnehmen. Das wird dann teuer."