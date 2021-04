Wer wird Kanzlerkandidat der Union? Diese Frage treibt die CDU um – und nicht nur die. Marion Theis macht sich in ihrer Kolumne Gedanken darüber, wer am besten Kanzler können könnte.

Mein Sohn hat mir einen Witz erzählt: "Wofür steht die Abkürzung CDU?" "Christlich-demokratische …". "Falsch", unterbricht er mich feixend, "Club der Unfähigen". Ich fürchte, mein Sohn hat zu viele Rezo-Videos geschaut.

Die Kolumne von Marion Theis können Sie hier auch als Audio hören:

Ich finde ja, "Club der Unentschiedenen" wäre derzeit der bessere Name. Soll die CDU Armin Laschet zum Kanzlerkandidaten machen oder zugunsten von Markus Söder fallenlassen? Wenn sie sich da nur einig wäre! Die mit ihrer Dauer-Chefsuche! Nur weil das Waschlappen, äh, Entschuldigung, Wahlschlappen-Angst-Virus grassiert!

Jetzt muss also die K-Frage gelöst werden. Die Konkurrenten sind schon mal in hektische Aktivität verfallen. Laschet, so hört man, soll einen Schnelltest angefordert haben, der herausfindet, ob er für oder gegen eine Kandidaten-Abstimmung in der Unions-Fraktion ist. Außerdem plant er angeblich, den Mindestabstand in NRW zu lockern, auf 1 Meter 49.

Söder, so hört man, soll Renovierungsarbeiten an der bayerischen Immobilie Neuschwanstein in Auftrag gegeben haben, falls es im Kanzleramt zu eng wird. Außerdem bereitet er angeblich eine Kruzifix-Kampagne sowie einen Aktionsplan gegen Asyl-Tourismus und Hospiz-Wellness vor.

Wer ist nun aber der bessere Kandidat? Wer kann Kanzler? Und wie kriegt man das raus? Wie wäre es mit einem Wettrennen: Königs-Kutsche gegen Kohle-Karre? Oder doch lieber ein Schnelltest: Wer hat den besseren K-Wert? K wie Kompetenz, wie Kapitän, wie Kanzler?

Auf einem Scrabblespiel stehen Begriffe zur Kanzlerkandidatur der Union Imago IMAGO / Steinach

Nehmen wir den Söder. Zu dem passt kämpferisch, kernig, kraftvoll, karrieregeil, kaltschnäuzig, konservativ, klimafreundlich (neuerdings umarmt er Bäume), konsequent (wenn es um seine Machtansprüche geht) und klug.

K wie Kurswechsel

Klug ist der Laschet auch, außerdem kollegial, kooperativ, kumpelhaft, kompromissfähig, kreativ (zumindest wenn es gilt, schnelle Entscheidungen aufzuschieben), konturlos, katholisch. Kleinwüchsig vielleicht noch. Aber nur neben Söder. Das ergibt achteinhalb K-Punkte für Laschet – 9 für Söder. Das ist knapp. Da bringt uns auch K wie Kurswechsel nicht weiter, den beherrschen beide Kandidaten auf ihre Art.

Sollten wir vielleicht doch noch die Charakterfrage stellen – auch wenn es keine K-, sondern eine C-Frage ist? Oder nein, am besten, wir stecken beide in Quarantäne und lassen sie erst wieder raus, wenn sie sich einig sind. … Oh Schreck, der Tennis-spielende Söder ist natürlich stärker als der Fußball-schauende Laschet. Dann können wir uns das auch Spahn, eh, ich meine, sparen. Was nun? Wenn ich das wüsste …