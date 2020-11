Die etablierten Parteien im Stuttgarter Landtag halten offenbar nicht viel von Chancengleichheit bei den Wahlen im März - und benötigten einen Ordnungsruf durch den Verfassungsgerichtshof, meint Stefan Giese.

Wenn Parteien Wahlen gewinnen wollen, müssen sie um Wählerinnen und Wähler werben und es der Konkurrenz so schwer wie möglich machen – im Rahmen der Gesetze und unter Einhaltung der Chancengleichheit, versteht sich. Die Parteien im baden-württembergischen Landtag mussten am Montag vom Landesverfassungsgericht daran erinnert werden, dass das auch für sie im Umgang mit der "kleinen Konkurrenz" gilt.

Anno Knüttgen berichtet über das Urteil des Verfassungsgerichtshofs:

Die sogenannten kleinen Parteien, die bisher nicht im Landtag vertreten sind, müssen nach dem geltenden Wahlgesetz 150 Unterschriften pro Wahlkreis sammeln, wenn sie bei den Landtagswahlen am 14. März 2021 antreten wollen. In der Summe 10.500. Seit dem Frühsommer weisen sie darauf hin, dass diese Hürde unter Corona-Bedingungen schwer zu nehmen ist – wenn überhaupt. Unterschriften sammeln und Kontakte vermeiden, lässt sich nun mal schwer unter einen Hut bringen. Die etablierten Parteien sind von dieser Bürde befreit.

Sie konnten sich im Landtag bisher nicht dazu durchringen, der kleinen Konkurrenz Chancengleichheit zuzugestehen, was in Corona-Zeiten bedeuten muss, die Zahl der geforderten Unterschriften zu senken oder eine andere Lösung zu finden. Das ist peinlich vor allem für die Grünen, die sich ja für ach so basisdemokratisch halten und in atemberaubend kurzer Zeit vergessen haben, dass sie selbst mal zu den Kleinen gehörten.

Nun müssen die parlamentarischen Platzhirsche doch an die Sache ran – gezwungen vom Landesverfassungsgericht, das einer Klage von fünf kleinen Parteien Recht gegeben hat. Dass es auch ganz anders geht, zeigt übrigens ein Blick nach Rheinland-Pfalz. Dort hat der Landtag in der vergangenen Woche die Zahl der geforderten Unterschriften, um bei der Landtagswahl antreten zu dürfen, von 2080 auf 520 deutlich gesenkt. Von sich aus, ohne gerichtlich dazu gezwungen zu werden. Ähnlich reibungslos lief es auch in Hessen.