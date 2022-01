Das Ahrtal wählt seine Zukunft

per Mail teilen

Ein Kandidat und eine Kandidatin haben die besten Chancen, Landrat bzw. Landrätin zu werden im vom Hochwasser verheerten Ahrtal. Beide könnten politisch unterschiedlicher nicht sein, meint Martin Rupps.

Im vom Hochwasser verheerten Ahrtal trocknet der Estrich. Seit fast alle Trümmerhalden abgeräumt sind, zeigen Landschaft und Häuser ihre offenen Wunden. Am kommenden Sonntag könnte sich entscheiden, wer dort den Wiederaufbau koordinieren und für Sicherheit am Wasser sorgen soll. Drei Kandidaten und eine Kandidatin bewerben sich um die Nachfolge des in den Ruhestand versetzten Landrats Jürgen Pföhler (CDU). Horst Gies (CDU) und Cornelia Weigand (parteilos; unterstützt von den Grünen) werden die besten Chancen eingeräumt. Das politische Profil der Beiden könnte unterschiedlicher nicht sein.

Die Menschen im Landkreis Ahrweiler wählen am Sonntag, sechs Monate nach der Hochwasserkatastrophe, einen Landrat oder eine Landrätin SWR

Horst Gies (am Wahltag 61) ist ein erfahrener Politiker, der viele Ehrenämter im Ahrtal bekleidet, darunter 17 Jahre erster Stellvertreter von Landrat Jürgen Pföhler (CDU). Horst Gies gewinnt Menschen mit seiner Leutseligkeit. Seine Kritiker fürchten, dass er als Landrat wenig reißen würde, weil das CDU-Netzwerk im Landratsamt und in den Ortsverwaltungen intakt bliebe. Cornelia Weigand (50) war vor der Hochwasserkatastrophe erst zwei Jahre Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Altenahr. Authentisch schildert sie seit der Flutnacht in Presse und Rundfunk das erlittene Leid und wirbt für Unterstützung. Kritiker bemängeln ihre überschaubare politische Erfahrung. Für die Aufbauarbeit zusammen mit Behörden und Ministerien werde ein Profi benötigt.

Horst Gies gibt sich als Macher. Er nimmt von früh bis spät Termine wahr, um Flutopfern pragmatisch zu helfen. Er hat einen Platzvorteil, weil er nicht nur Kandidat, sondern derzeit auch vorübergehender Vertreter des Landrats ist, mit einer Verwaltung und Pressestelle im Rücken. Cornelia Weigand spricht gern über die Zukunft des Ahrtals. Sie setzt auf moderne Technologien, die neue Arbeitsplätze schaffen sollen neben Tourismus und Weinbau. Sie setzt auf ihr frisch erworbenes Ansehen und darauf, dass sie am Tag der Flut den Ernst der Lage verstanden und Landrat Jürgen Pföhler (vergeblich) gedrängt hat, den Katastrophenfall auszurufen.

Vor der Hochwasserkatastrophe hätten wahrscheinlich weder Horst Gies noch Cornelia Weigand einen Gedanken darauf verwandt, sich für das Amt zu bewerben. Beide sehen sich nun persönlich in der Pflicht. Die Bürgerinnen und Bürger des Kreises Ahrweiler haben am Sonntag tatsächlich die Wahl.