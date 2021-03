per Mail teilen

Welche Daten sollten in diesen Tagen bei der Bewertung der Corona-Lage einbezogen werden? Der Landrat des Ortenaukreises ist dafür, mehr Faktoren als bisher zu berücksichtigen.

Wie gut stehen Städte und Gemeinden gerade in der Corona-Krise da? Diese Frage beschäftigt Bürgerinnen und Bürger, aber auch die Politik bei der Frage, ob Maßnahmen verschärft werden müssen oder gelockert werden können. Entscheidend ist derzeit der sogenannte Inzidenzwert, also die Anzahl der Coronavirus-Fälle pro 100.000 Einwohner. Sinkt er, dürfen Einzelhandel, Zoos, Museen und Galerien wieder öffnen. Steigt er, drohen neue Beschränkungen. Die „Sieben-Tage-Inzidenz“ soll als vergleichbarer Wert zwischen einzelnen Regionen dienen. Doch immer mehr Politiker beklagen, dass diese Werte zu einseitig erfasst werden. Dazu gehört der Landrat des südbadischen Ortenaukreises, Frank Scherer.

Landrat Frank Scherer aus dem Ortenaukreis SWR

Zweifel am Inzidenzwert

Seit der Ministerpräsidentenkonferenz am 3. März 2021 liegt im Landratsamt von Frank Scherer die Verantwortung über einzelne Lockerungsschritte. Eine große Verantwortung in einem der größten Landkreise Baden-Württembergs. Aber auch eine gute Sache, denn die Entscheidungen können vor Ort passgenau getroffen werden. Eigentlich. Denn der Landrat hat beim Blick auf die Inzidenzwerte auch Zweifel:

Die Vergleichbarkeit ist sehr eingeschränkt, weil der absolute Wert der Neuinfektionen natürlich auch davon abhängig ist, wie viele Personen insgesamt getestet werden. Wenn diese Grundgesamtheit aller Tests aber nicht bekannt ist, kann keine Positivenquote errechnet werden. Frank Scherer, Landrat des Ortenaukreises

Der Ortenauer Landrat findet, dass die Inzidenzwerte in den Kreisen statistisch nicht valide sind und deshalb nur einer von mehreren Indikatoren für Entscheidungen in grundrechtsrelevanten Bereichen sein können. Ihm wäre wohler, wenn auch die Leistungsfähigkeit der Krankenhäuser und der Schutz der vorerkrankten und älteren Menschen sowie der Gesamtüberblick über das Infektionsgeschehen miteinbezogen würden. Die entsprechende Verordnung in Baden-Württemberg lässt ihm dafür auch Spielraum. Dennoch ärgert sich der Politiker:

Zunächst einmal hätte ich mir wegen der nicht gegebenen Vergleichbarkeit und zur Vermeidung eines „Freiheitstourismus“ keinen Flickenteppich, sondern landesweite Regelungen gewünscht. Wenn es nun aber schon so ist wie es ist, dann ist zumindest dieser Ermessensspielraum für die einzelnen Kreise unabdingbar. Frank Scherer, Landrat des Ortenaukreises

Denn das Gesundheitsamt im Ortenaukreis könne auch bei einer Inzidenz von mehr als 50 die Kontaktverfolgung noch aufrechterhalten. Der reine Inzidenzwert sei für ihn nur bedingt aussagekräftig. Seit Langem setzt sich der Landrat deshalb dafür ein, dass er valide Zahlen über die Anzahl der Tests in seinem Landkreis bekommt. Bislang vergeblich.

Bundesgesundheitsministerium gegen Erfassung der Testzahlen

Obwohl seit Anfang des Jahres alle mit Corona-Tests betrauten Labore elektronisch über das System DEMIS an die jeweiligen Gesundheitsämter angebunden sind, ist die Meldung negativer PCR-Tests nicht vorgesehen. Das Bundesgesundheitsministerium sagte auf eine entsprechende SWR-Anfrage, dass derzeit keine Erfassung geplant sei:

Die derzeitigen gesetzlichen Regelungen werden diesbezüglich als ausreichend angesehen. Frank Scherer, Landrat des Ortenaukreises

In anderen Ländern wie etwa der Schweiz ist eine solche Erfassung Standard. Die Daten dazu werden täglich veröffentlicht.

Eine überraschende Stellungnahme, sind doch der Verband der Akkreditierten Labore in Deutschland (ALM) sowie der Landkreistag und der renommierte Epidemiologe Prof. Dr. Gérard Krause anderer Meinung. Einhellig wiesen alle drei darauf hin, dass die Erfassung aller PCR-Testungen von großem Nutzen bei der Bekämpfung der Epidemie wäre.

Landrat: „Gesetz eben entsprechend ändern“

So sieht es auch Landrat Frank Scherer für seinen Ortenaukreis. Ob die Hausärztinnen und Hausärzte dort ihre Patienten mit Symptomen häufiger oder seltener testen lassen als in den Nachbarlandkreisen oder im Bundesvergleich, bleibt deshalb weiter eine große Unbekannte der Pandemie. Und auch ob Kontaktpersonen negativ getestet werden, wird deshalb nicht erfasst. Landrat Scherer kann da nur den Kopf schütteln:

Warum geht das in der Schweiz und nicht bei uns? Notfalls muss man dann eben das Gesetz entsprechend ändern. Frank Scherer, Landrat des Ortenaukreises