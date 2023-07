Meinung: Politische Winter in Stuttgart und Mainz

Weniger Geld zum Verteilen, der Eindruck einer verbrauchten Regierungsarbeit - so erklärt sich Martin Rupps die Unzufriedenheit der Menschen mit den Landesregierungen von Winfried Kretschmann (Grüne) und Malu Dreyer (SPD).

In Umfragen zeigen sich die Menschen im Südwesten wenig zufrieden mit der Arbeit ihrer jeweiligen Landesregierung. In Baden-Württemberg verlieren die Koalitionspartner Grüne und CDU, während die AfD auf ein Allzeit-Hoch kommt. In Rheinland-Pfalz gaben so wenige Befragten an, mit der Arbeit der Landesregierung zufrieden zu sein, wie seit fast 20 Jahren nicht mehr.

Die Meinung von Martin Rupps SWR SWR/Kristina Schäfer

Für mich hat diese Entwicklung viel mit der neuen Qualität politischer Probleme zu tun. Keine Landes- oder Bundesregierung kann zum Beispiel den Holzpreis drücken oder die Geldentwertung stoppen. Nach der Corona-Pandemie und im Ukraine-Krieg brummt die Wirtschaft nicht mehr. So ist auch nicht mehr genug Geld da, um jede Wählergruppe in gleicher Weise zu bedienen.

Hinzu kommt, dass sich die Regierungschefs im Südwesten, Winfried Kretschmann (Grüne) und Malu Dreyer (SPD) im Winter ihrer politischen Laufbahn befinden. Sie tauschen zum Beispiel sehr ungern ihr Personal aus. Winfried Kretschmann hielt trotz der Polizeiaffäre an Innenminister Thomas Strobl (CDU) fest, Malu Dreyer nach der Ahr-Flut an Innenminister Roger Lewentz (SPD), bis es denn nun wirklich nicht mehr ging. Die Regierungsarbeit in Stuttgart und Mainz macht einen verbrauchten Eindruck.

In Umfragen Dampf ablassen

Dass die AfD bei den nächsten Landtagswahlen so viel Zuspruch bekommt wie in den Umfragen, erscheint mir zweifelhaft. Umfragen geben Gelegenheit zum Dampfablassen. An den demokratischen Parteien herumnörgeln ist das eine, eine nicht-demokratische wählen das andere. Gut möglich, dass Winfried Kretschmann und Malu Dreyer selbst ein Signal des Aufbruchs setzen, indem sie nicht mehr zur Wiederwahl antreten.