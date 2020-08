In der belarussischen Hauptstadt Minsk hat die Polizei mindestens 200 Demonstranten bei einer Anti-Regierungsdemo festgenommen und die Kundgebung aufgelöst. Unter den Festgenommenen sind nach dpa-Informationen auch Journalisten. Im Einsatz waren Einsatzkräfte der Sonderpolizei, die dem Machtapparat von Präsident Aljaksandr Lukaschenko zugeordnet werden. Sie trugen schwarze Masken, ihre Fahrzeuge hatten keine Kennzeichen. In den vergangenen Tagen hatte sich die Polizei in Belarus bei den Protesten noch zurückgehalten. Präsident Lukaschenko hatte zuletzt aber ein hartes Vorgehen gegen Demonstranten angekündigt. Heute berät die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, OSZE, über die Lage in Belarus.