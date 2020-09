Im neuen Fußball-Stadion des SC Freiburg dürfen keine Bundesliga-Spiele stattfinden, die die Ruhezeiten der Anwohner beeinträchtigen könnten. Der baden-württembergische Verwaltungsgerichtshof in Mannheim hat entschieden, dass die Baugenehmigung die Rechte der Anwohner in diesem Punkt verletzt. In der Regel dürften keine Anstoßzeiten nach 20:00 Uhr genehmigt werden und auch keine Sonntagsspiele, die in die Zeit zwischen 13:00 und 15.00 Uhr fallen. Ausnahmen gelten für Pokalspiele und Partien in den europäischen Wettbewerben.