Bruno Labbadia startet heute als neuer Cheftrainer des Fußball-Bundesligisten Hertha BSC. Am Nachmittag steht das erste Training mit der Mannschaft an. Wegen der behördlichen Auflagen in der Corona-Krise sind Zuschauer nicht erlaubt. Labbadia war am Donnerstag als Nachfolger von Alexander Nouri verpflichtet worden.