In London will die Regierung den Import deutscher Bratwürste blockieren, falls Brüssel die britische "Sausage" in der EU nicht mehr zulässt. Hintergrund sind die Brexit-Verhandlungen. Brüssel will britische Würste in der EU verbieten, weil sie nicht den EU-Lebensmittelregeln entsprechen. Großbritannien will im Gegenzug europäische Bratwürste verbieten. Deutsche Bratwürste zum Beispiel sind aber in Großbritannien sehr beliebt.