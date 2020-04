per Mail teilen

Fast eine halbe Million Betriebe haben wegen der Corona-Krise Kurzarbeit angekündigt. Für die Beschäftigten heißt das: spürbar weniger Lohn. Doch nicht alle bekommen gleich wenig.

Wer kurzarbeiten muss, der muss auf bis zu 40 Prozent seines Gehalts verzichten. Denn wer derzeit wegen der Corona-Krise weniger arbeitet, der bekommt von der Bundesagentur für Arbeit diesen Arbeitsausfall nur zu 60 Prozent bezuschusst. Wer Kinder hat, immerhin 67 Prozent. Für Kurzarbeiter im Hotel- und Gaststättengewerbe, wo viele Betriebe derzeit komplett geschlossen haben, bedeutet das also den Verzicht auf fast die Hälfte des normalen Lohns.

Zuschuss, freie Tage: Metallunternehmen stocken Kurzarbeitergeld auf

Beschäftigte in der Metall- und Elektroindustrie stehen da deutlich besser da. Denn in tarifgebunden Unternehmen gilt seit dem 23. April der Solidartarifvertrag der IG Metall, durch den die Einbußen deutlich geringer ausfallen: Bis zu 80 Prozent des Lohns können damit während der Kurzarbeit weiter gezahlt werden. In Baden-Württemberg gelten sogar Regelungen, die noch mehr zulassen.

Damit das möglich ist, werden zum Beispiel Sonderzahlungen wie Weihnachts- oder Urlaubsgeld nicht zu einem Stichtag später im Jahr, sondern ab sofort in monatlichen Raten mit dem Gehalt ausgezahlt. Obendrauf zahlen Arbeitgeber einen Zuschuss. Eltern mit Kindern bis zwölf Jahre bekommen außerdem mindestens fünf Tage bezahlt frei zur Kinderbetreuung, wenn Schulen oder Kitas geschlossen haben. Zusätzlich können sie nochmal acht Tage bekommen, wenn Sie dafür auf ihr tarifliches Zusatzgeld verzichten.

Beschäftigte in tariflosen Unternehmen und Branchen benachteiligt

Mit dieser Absicherung für Beschäftigte stehen die tariflich organisierten Unternehmen in der Metall- und Elektroindustrie ziemlich alleine da. Nicht nur im Handel oder in der Gastronomie, wo viele Unternehmen in der Corona-Krise überhaupt das erste Mal Kurzarbeit angemeldet haben, blieben Millionen von Beschäftigten ohne Schutz, kritisiert der Erste Vorsitzende der IG Metall, Jörg Hofmann:

„In allen tariflosen Betrieben und in Branchen ohne starke Tarifpartnerschaft stehen die Menschen im Regen. Eine schlagartige Reduzierung des Einkommens um über 40 Prozent kann kein Familienhaushalt tragen.“ Jörg Hofmann, Erster Vorsitzender der IG Metall

Kurzarbeitergeld auch für Minijobber?

Noch härter trifft es sogenannte Minijobber, geringfügig Beschäftigte, die maximal 450 Euro im Monat bekommen. Für sie gibt es bisher gar kein Kurzarbeitergeld, weil sie auch nicht in die Arbeitslosenversicherung einzahlen. Enzo Weber vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung warnt deswegen davor, dass in der Corona-Krise viele Menschen mit geringem Einkommen nicht in die Armut fallen sollten:

„Deswegen raten wir dazu, zumindest vorübergehend das Kurzarbeitergeld auf Minijobs auszuweiten – wohl wissend, dass Minijobber nicht eingezahlt haben. Aber wir sind in einer extrem speziellen Situation, die zumindest vorübergehend auch einmal andere Maßnahmen erfordert.“ Enzo Weber, Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung

Kurzarbeit gilt als wichtiges Instrument, um Entlassungen zu vermeiden. Insgesamt haben seit Beginn der Corona-Krise in Deutschland rund 470.000 Betriebe Kurzarbeit angekündigt, davon etwa 70.000 in Baden-Württemberg und 19.000 in Rheinland-Pfalz. Wie viele Beschäftigte dort kurzarbeiten und wie viel die Maßnahme die Bundesagentur für Arbeit kostet, lässt sich erst in ein paar Wochen sagen, wenn die Unternehmen die Kurzarbeit abrechnen.