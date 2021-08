Im Juli waren in Deutschland nach einer Schätzung des ifo-Instituts noch 5,6 Millionen Menschen in Kurzarbeit. Baden-Württemberg steht weit oben in der Liste, Rheinland-Pfalz am Ende.

Nach den Zahlen des ifo-Instituts - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e.V. - sind 5,6 Millionen Menschen in Kurzarbeit für Juli zwar deutlich weniger als vor einem Monat, aber immer noch fast vier Mal so viele wie auf dem Höhepunkt der Finanzkrise im Mai 2009. Der Anteil an den sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten schrumpfte damit von 20 auf 17 Prozent. Im Juni waren es noch 6,7 Millionen Kurzarbeiter insgesamt in Deutschland, im Mai 7,3 Millionen.

Baden-Württemberg mit zweithöchster Kurzarbeiter-Quote bundesweit

Laut ifo-Institut ging die Zahl der Kurzarbeiter im Juli in allen Bundesländern zurück. Allerdings ist das Problem nach wie vor in manchen Bundesländern größer als in anderen: Baden-Württemberg hat mit 19 Prozent der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten - nach Bayern mit 21 Prozent - die zweithöchste Zahl an Kurzarbeitern in Deutschland.

Der Grund dafür ist, dass die Kurzarbeit in der Industrie nur langsam sinkt und es in beiden Bundesländern besonders viele stark von der Corona-Krise betroffene Betriebe aus der Metall- und Elektroindustrie und dem Fahrzeugbau gibt. Im Maschinenbau und in der Elektroindustrie ist die Zahl der Kurzarbeiter im Juli entgegen dem bundesweiten Trend sogar leicht gestiegen. Nach der ifo-Umfrage hat hier jeder dritte Beschäftigte kurzgearbeitet.

Das Institut schätzt, rund 900.000 Arbeitnehmer waren insgesamt in Baden-Württemberg im Juli in Kurzarbeit, in Bayern 1,2 Millionen.

Wenig betroffen von Kurzarbeit: Rheinland-Pfalz und Saarland

In Rheinland-Pfalz und im Saarland sieht die Lage deutlich besser aus: Weil es hier weniger Industriebetriebe gibt, gehören beide Länder mit jeweils 13 Prozent an Kurzarbeitern zu den am wenigsten getroffenen Ländern im Bundesvergleich. Noch weniger Kurzarbeit gibt es nur noch in Thüringen und Sachsen-Inhalt.

Nach der Schätzung des ifo-Instituts hat sich die Lage der Unternehmen insgesamt im Juli in den meisten Branchen entspannt - darunter auch im Einzelhandel und im Gastgewerbe. Das Niveau der Kurzarbeit ist aber weiterhin hoch.