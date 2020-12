Holstein Kiel hat die Gunst der Stunde genutzt und zumindest bis morgen den Sprung an die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga geschafft. Im Verfolger-Duell setzten sich die Norddeutschen am Abend am Ende mit 3:1 (1:1) gegen den VfL Bochum durch. Die Störche zogen in der Tabelle mit 19 Punkten zunächst einmal am bisherigen Spitzenreiter SpVgg Greuther Fürth (18 Punkte) vorbei, der morgen (13.00 Uhr) den 1. FC Heidenheim empfängt. Der VfL Bochum (17 Punkte) rutschte auf den dritten Rang ab. Fortuna Düsseldorf gewann unterdessen 3:2 (0:0) gegen den SV Darmstadt 98 (Audio).