Kurz vor der Winterzeit Können Menschen Winterschlaf halten?

So langsam wird es für einige Tierarten Zeit für den Winterschlaf. Hamster, Fledermäuse und Siebenschläfer senken ihre Körpertemperatur drastisch ab und fahren ihre Körperfunktionen in den Sparmodus. Es gibt jedoch auch Tiere, die dem Menschen wesentlich näher verwandt sind und eine Art Winterschlaf halten.

Fragen an SWR-Wissenschaftsredakteur Gabor Paal

Sie halten den Winterschlaf allerdings nicht, weil es kalt wird, sondern in den Zeiten, in denen es sehr heiß ist und das Thermometer über 35 Grad steigt. Das macht nochmal klar, dass das Wort "Winterschlaf" überholt ist, schon allein deshalb, weil dieser Zustand nicht zwingend im Winter eintritt.

Wissenschaftler sprechen deshalb auch längst nicht mehr vom Winterschlaf, sondern nennen das "Torpor" - das Wort bedeutet wörtlich "Erstarrung". Die Funktion des Torpors ist, den Stoffwechsel herunter zu fahren. Die Tiere gehen in einen Energiesparmodus, mit dem sie in Phasen knapper Ressourcen gerade mal ihre wichtigsten Lebensfunktionen aufrecht erhalten, ohne sich Nahrung zuführen zu müssen. Man hat außerdem festgestellt, dass Tiere während des Winterschlafs langsamer altern, weil sich die Chromosomen in der Zeit nicht verkürzen.