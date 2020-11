per Mail teilen

Die rechtsextreme Szene vernetzt sich nach einer Studie immer stärker international. In Auftrag gegeben wurde die Untersuchung nach Angaben der Zeitung „Die Welt“ vom Außenministerium. Die Autoren beschäftigten sich darin unter anderem mit den Verbindungen zwischen gewaltorientierten Rechtsextremen in Deutschland, Frankreich, Großbritannien und den USA, so das Blatt. Sie hätten festgestellt, dass Rechtsextreme die Corona-Pandemie nutzten, um Verschwörungsmythen auszubauen. Die Szene versuche auch, die Debatte rund um einen baldigen Corona-Impfstoff auszunutzen, um Impfgegner für ihre Zwecke einzuspannen.