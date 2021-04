Die Landesregierung in Baden-Württemberg unterstützt neun hochinnovative Unternehmen im Ländlichen Raum finanziell. Damit solle vor allem der Mittelstand gefördert werden. "Baden-Württemberg ist eine der wirtschaftlich stärksten und innovationsfähigsten Regionen in Europa. Sein Ländlicher Raum ist stark in der Fläche - mit zahlreichen hoch innovativen Mittelständlern, die das Potenzial haben, in ihrem Bereich eine führende Position einzunehmen," so Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU). Unter anderem würden mit den rund 3,6 Millionen zwei Projekte unterstützt, die mit dem Bau von Raumluftfiltern und der roboterbasierten Automatisierung von Impfstoffabfüllanlagen zur Bewältigung der Corona-Pandemie beitrügen. Die Fördermittel stammen aus dem landeseigenen Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) und dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE). Aktuell wird die Förderlinie mit zusätzlichen EU-Geldern aus der Initiative "Aufbauhilfe für den Zusammenhalt und die Gebiete Europas" (REACT EU) als Teil der Reaktion der Europäischen Union auf die Corona-Pandemie aufgestockt. Neu in die Förderlinie aufgenommen sind unter anderem Unternehmen aus den Kreisen Zollernalb, Rottweil und Schwäbisch Hall.