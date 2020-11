In Deutschland gibt es immer noch zu viel Verpackungsmüll. Das hat der Präsident des Umweltbundesamtes Dirk Messner kritisiert. Die neuen Regeln des Verpackungsgesetzes hätten zwar zu mehr wiederverwertbaren Verpackungen geführt, viele Hersteller würden sich beteiligen. Messner will aber mehr: Online-Plattformen sollten stärker beim Müll vermeiden helfen und kontrollieren, ob ihre Verkäufer sich an die Regeln halten. Demnach müssen sich alle Hersteller von Verpackungen registrieren und an den Kosten von Müll-Sammlung und -Verwertung beteiligen.