In Heilbronn hat die Polizei ein Treffen der so genannten Tuning-Szene mehrmals aufgelöst. Rund 100 Fahrer hatten sich mit frisierten Fahrzeugen auf einem Parkplatz versammelt. Nachdem die Polizei sie zum Heimfahren aufgefordert hatte, versammelten sie sich an einem anderen Parkplatz erneut. Als die Polizei auch dort auftauchte, flüchteten einige Fahrer, teils mit ihren Fahrzeugen, teils zu Fuß. Ihnen drohen jetzt Anzeigen wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz.