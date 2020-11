per Mail teilen

Im Zusammenhang mit der gescheiterten Pkw-Maut gibt es neue Vorwürfe gegen das Bundesverkehrsministerium. Nach SWR-Recherchen hat das Ministerium die Öffentlichkeit und den Bundestag über die Arbeit des Maut-Betreibers "Toll Collect" falsch informiert.

Das Bundesverkehrsministerium hat gegenüber der Öffentlichkeit und dem Bundestag unvollständige und teilweise falsche Angaben zur Pkw-Maut gemacht. Das geht aus internen Unterlagen des Ministeriums hervor, die dem SWR vorliegen. Demnach wurde die bundeseigene "Toll Collect GmbH" - der Betreiber der Lkw-Maut - heimlich und deutlich früher auf Kosten des Bundes in die Pkw-Maut eingebunden als bisher bekannt.

"Toll Collect" räumt Arbeit für Pkw-Maut ein

Interne Dokumente zeigen, dass bei der "Toll Collect" schon ab März 2019 für die Pkw-Maut gearbeitet wurde. Das hatte das Bundesverkehrsministerium bisher stets bestritten. Jetzt räumt das Ministerium auf Anfrage des SWR ein, es handle sich nur um Vorbereitungen der Geschäftsführung einen angrenzenden Geschäftsbereich aufnehmen zu können.

Innerhalb des Verkehrsministeriums war man sich bewusst, dass dies unzulässig war. Denn zu diesem Zeitpunkt war "Toll Collect" nur für die Lkw-Maut zuständig. Erst zwei Monate später wurde der Gesellschaftsvertrag der Firma entsprechend geändert, um eine Mitarbeit bei der Pkw-Maut zu ermöglichen. Eine hochrangige Beamtin im Bundesverkehrsministerium warnte daher in einer Mail, die dem SWR vorliegt: Es sei wichtig, dass bis zur Änderung des Gesellschaftsvertrages "keine finanziellen oder sonstigen Verpflichtungen entstehen".

Kosten der Mitarbeiter wurden auch abgerechnet

Doch laut Unterlagen und Rechnungen, die dem SWR vorliegen, ist genau das passiert. So wurden bereits ab Anfang März 2019 Mitarbeiterkosten über mehrere hunderttausend Euro für "Leistungen im Zusammenhang mit der Erhebung der Infrastrukturabgabe" für die Pkw-Maut in Rechnung gestellt.

"Scheuer hat gegen Vergabe- und Haushaltsrecht verstoßen"

Oppositionspolitiker im Bundestag reagieren mit scharfer Kritik an Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) angesichts der SWR-Recherchen: "Verkehrsminister Scheuer hat getrickst bis sich die Balken biegen“, sagt Victor Perli (Linke), Mitglied des Haushaltsausschusses des Bundestages. "Er hat das Parlament und die Öffentlichkeit belogen. Die neuen Enthüllungen bestätigen, dass er gegen das Vergabe- und Haushaltsrecht verstoßen hat."

Auch der Verkehrspolitiker Oliver Krischer (Grüne) hält diesen Vorgang für illegal: "'Toll Collect' hätte niemals ohne Vertrag und die Änderung des Unternehmenszweckes Leistungen für die Pkw-Maut erbringen dürfen." Und über den Verkehrsminister sagt Krischer:

"Andreas Scheuer hat so ziemlich gegen jede gesetzliche Regel und Sorgfaltspflicht verstoßen, die es in dem Zusammenhang gibt."

Absichtlich unvollständige Angaben zu Beraterkosten

Ebenfalls Fragen werfen die Aussagen des Verkehrsministeriums zu den Beraterkosten auf. Kurz bevor die Verträge zur Pkw-Maut Ende 2018 unterschrieben wurden, fragte Victor Perli, für die Linke im Haushaltsausschuss des Bundestages, wie hoch die Beraterkosten für die Pkw-Maut seien. Daraufhin besprach man sich im Verkehrsministerium per Mail, welche Informationen man dem Haushaltsausschuss geben solle und welche nicht. Die Mails zu diesem Vorgang liegen dem SWR ebenfalls vor. Demnach empfahl ein Sachbearbeiter im Ministerium: "Ich halte es nicht für so glücklich […] an dieser Stelle Informationen zu geben, die wir sonst nicht gegeben hätten."

Statt eine vollständige Liste auszuhändigen, empfahl der Mitarbeiter, auf einen unvollständigen Bericht des Bundesfinanzministeriums zu verweisen. Dabei war den Mitarbeitern klar, dass in dem Bericht des Finanzministeriums nur die Hälfte der Beraterverträge aufgelistet wurde - auch das geht aus den Mails aus dem Ministerium hervor. Der "Vorschlag ist sehr gut. So machen wir das!" schrieb dazu die verantwortliche Sachbearbeiterin im Verkehrsministerium.

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) dpa Bildfunk picture alliance/Michael Kappeler/dpa

"Skandalöser Vorgang" - Klage gegen Ministerium

Der Bundestagsabgeordnete Victor Perli kündigt Konsequenzen an: "Ich bin entsetzt, dass das Verkehrsministerium mir mit voller Absicht Informationen vorenthalten hat. So werden Kontrollrechte des Parlaments beschädigt. Dieser skandalöse Vorgang wird ein parlamentarisches Nachspiel haben."

Die FDP geht jetzt auch juristisch gegen das Bundesverkehrsministerium vor. "Das Bundesverkehrsministerium missachtet das parlamentarische Fragerecht immer wieder", so Oliver Luksic, Mitglied im Maut-Untersuchungsausschuss des Bundestages. "Die FDP hat aus diesem Grund Anfang November Klage vor dem Bundesverfassungsgericht erhoben. Dass auch bei den Beraterkosten Details verschwiegen wurden, ist ein weiterer Skandal."

Verkehrsministerium sagt, es habe nichts verschwiegen

Das Bundesverkehrsministerium weist die Vorwürfe zurück. In Hinblick auf den unvollständigen Bericht des Finanzministeriums habe man nichts verschwiegen. "Die Antwort des MdB (Mitglied des Bundestages) Perli wurde korrekt beantwortet", teilte das Ministerium auf Anfrage des SWR mit.

Dem widerspricht Oliver Krischer. "Grundsätzlich gibt es beim CSU-Minister und seiner Leitungsebene ein gestörtes Verhältnis zur Faktenlage. Das zieht sich wie ein roter Faden durch die Geschichte der Pkw-Maut."