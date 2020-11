Nach dem Terroranschlag in Wien hat es in österreichischen Gefängnissen verstärkt Kontrollen gegeben. Man habe mehr als 200 Insassen überprüft, teilte das Justizministerium mit. Es seien Schriftstücke entdeckt worden, die nun auf mögliche extremistische Hintergründe überprüft würden. Am Montag hatte ein 20-jähriger Islamist in der Wiener Innenstadt vier Menschen getötet.