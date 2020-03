per Mail teilen

Rund ein Jahr nach dem Attentat in einer Straßenbahn im niederländischen Utrecht ist der Täter zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Der 39-Jährige hatte im März 2019 in der Straßenbahn um sich geschossen und dabei vier Menschen getötet sowie sechs schwer verletzt. Vor Gericht gab der Verurteilte an, er habe aus religiösen Gründen gehandelt. Er habe die Morde begangen, weil niederländische Soldaten im Ausland Muslime töteten.