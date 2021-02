Siemens Energy will bis 2025 weltweit 7.800 Stellen abbauen - allein rund 3.000 in Deutschland. Standorte sollen nach Angaben des Unternehmens nicht geschlossen werden. Betroffen sei die Sparte "Gas and Power". Drei Viertel der Jobs würden in der Verwaltung, dem Management und im Vertrieb gestrichen, heißt es. Nachdem Siemens Energy im vergangenen Geschäftsjahr einen Milliardenverlust gemacht hatte, schreibt das Unternehmen jetzt wieder schwarze Zahlen.