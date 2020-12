In Frankreich haben wieder tausende Menschen gegen Polizeigewalt und das geplante Sicherheitsgesetz protestiert. Demos gab es unter anderem in Paris, Marseille, Lille und Nantes. In der Hauptstadt hat die Polizei Tränengas gegen Demonstranten eingesetzt. Die Regierung will das Filmen von Polizisten verbieten, um die Sicherheitskräfte vor gewaltbereiten Gruppen zu schützen. Journalisten und Bürgerrechtsgruppen fürchten um die Pressefreiheit. Auch könnte brutales Vorgehen von Polizisten unentdeckt bleiben.