Trotz der Corona-Krise sind in diesem Jahr weniger Menschen in Deutschland überschuldet als noch im vergangenen Jahr. Laut aktuellem "Schuldneratlas" der Wirtschaftsauskunftei Creditreform sank die Zahl um 69.000 auf knapp 6,9 Millionen. Auch in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz ging die Zahl der überschuldeten Menschen zurück. Wegen der Corona-Pandemie rechnet Creditreform jedoch damit, dass die Zahlen in den nächsten Jahren deutlich steigen. Als überschuldet gilt, wer weder genug Vermögen noch Einkommen hat, um seine bestehenden Schulden und Verbindlichkeiten abzudecken.