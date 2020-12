In Österreich haben die Sicherheitsbehörden ein Waffenlager in der Neonazi-Szene ausgehoben. Dabei haben sie Hinweise auf den möglichen Aufbau einer rechtsextremen Miliz in Deutschland gefunden. Österreichs Innenminister Karl Nehammer sagte, es habe fünf Festnahmen in Österreich und zwei in Bayern gegeben. Bei mehreren Durchsuchungen hat die Polizei demnach 76 Waffen, darunter Maschinenpistolen und Sturmgewehre, rund 100.000 Schuss Munition, Handgranaten und Sprengstoff sichergestellt. Die Waffen seien für Deutschland bestimmt gewesen, so der österreichische Innenminister, um dort eine rechtsextreme Miliz aufzubauen. Gekauft wurden die Waffen folglich mit dem Erlös aus Drogenlieferungen aus Deutschland.