Der russische Präsident Wladimir Putin hat dem künftigen US-Präsidenten Joe Biden eine Zusammenarbeit angeboten. In einem Glückwunschtelegramm schrieb Putin nach Angaben des Kreml, Russland und die USA könnten trotz ihrer Meinungsverschiedenheiten helfen, viele Probleme in der Welt zu lösen. Es war das erste Mal, dass sich Putin zum Ausgang der Wahl in den USA vor knapp sechs Wochen äußerte. Der Demokrat Biden soll am 20. Januar vereidigt werden. Gestern bestätigten die Wahlleute in den Bundesstaaten offiziell seinen Sieg.