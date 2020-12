Im Streit über das Finanzpaket der EU ist Polen wohl doch zu keinem Kompromiss bereit. Das hat Regierungssprecher Piotr Müller erklärt. Sein Land bleibe bei seiner ablehnenden Haltung, so Müller. Er widersprach damit Aussagen von Vize-Ministerpräsident Jaroslaw Gowin, der einen Kompromiss in Aussicht gestellt hatte. Auch Ungarns Regierungschef Viktor Orban hat am Morgen in einem Radio-Interview noch einmal mit einem Veto gegen den Haushalt gedroht. Die EU-Kommission will Geld aus dem Haushalt und Hilfen wegen der Corona-Pandemie nur an Staaten auszahlen, die sich an die gemeinsamen Rechtsstaats-Prinzipien halten - Polen und Ungarn sind dagegen. Sie können den Haushalt und die Hilfen aber mit einem Veto blockieren.