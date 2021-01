per Mail teilen

Die internationale Bürgerrechtsbewegung Black Lives Matter wird mit dem schwedischen Olof-Palme-Preis 2020 ausgezeichnet. Die Bewegung habe auf einzigartige Weise Not, Schmerz und Wut der afroamerikanischen Minderheit aufgedeckt, teilte der Olof-Palme-Gedächtnisfonds in Stockholm mit. Daraufhin hätten Millionen Menschen weltweit ihre Stimme erhoben. Das zeige, dass Rassismus und rassistische Gewalt ein globales Problem seien, so die Jury. Der Palme-Preis ist mit umgerechnet rund 82.000 Euro verbunden. Im vergangenen Jahr hatte ihn der mittlerweile verstorbene britische Schriftsteller John le Carré erhalten.