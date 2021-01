In Russland hat Kremlkritiker Alexej Nawalny zu neuen Protesten gegen die Regierung aufgerufen. In einem Video kritisiert er Willkür und Korruption in Russland. Die Kundgebungen sollen am nächsten Sonntag stattfinden. Am vergangenen Wochenende hatten nach Schätzungen der Organisatoren bis zu 300.000 Menschen demonstriert. Nawalny sitzt im Moment in Haft.