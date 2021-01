Ein russisches Gericht hat Regierungskritiker Alexei Nawalny zu 30 Tagen Haft verurteilt. Er werde bis zum 15. Februar in Gewahrsam sein, sagte seine Sprecherin nach der Verhandlung. Nawalny hatte sich in den letzten Monaten in Deutschland aufgehalten, weil er hier nach einem Giftanschlag behandelt wurde. Gestern hatten ihn die russischen Behörden gleich nach seiner Landung in Moskau noch auf dem Flughafen festgenommen. Sie werfen ihm vor, gegen Bewährungsauflagen verstoßen zu haben. Die Bundesregierung hat Nawalnys Verhaftung verurteilt. Regierungssprecher Steffen Seibert sagte, ihm die Verletzung von Bewährungsauflagen eines willkürlichen Urteils vorzuwerfen, verstoße gegen rechtsstaatliche Prinzipien. Die Bundesregierung fordere seine unverzügliche Freilassung.