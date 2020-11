Die FIFA will die Rechte von Profifußballerinnen stärken. In einem neuen Regelwerk sind Mindeststandards aufgeführt, die weltweit in allen Ligen gelten. Demnach sollen Profifußballerinnen bald mindestens 14 Wochen in Mutterschutz gehen können. Dabei steht ihnen mindestens zwei Drittel ihres vertraglich festgelegten Gehalts zu. Vertragskündigungen während der Schwangerschaft will die FIFA unterbinden.

Eine Sprecherin der FIFA sagte, bisher seien die Themen Mutterschutz und Arbeitsschutz während der Schwangerschaft noch nicht rechtlich definiert gewesen. Der Verband wolle sicherstellen, dass Frauen professionelle Fußballerinnen sein, aber gleichzeitig auch eine Familie haben könnten.