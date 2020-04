per Mail teilen

Auch Mexiko hat jetzt zugestimmt, weniger Öl zu fördern. Darauf hatten sich in der Nacht das Ölkartell Opec und seine Partner geeinigt. Mexiko will nach Regierungsangaben seine Ölproduktion zwar weniger reduzieren als gefordert - dafür würden aber die USA ihre Produktion um eine größere Menge als zunächst geplant kürzen. Insgesamt will die Opec die Förderung im Mai und Juni um etwa zehn Prozent zurückfahren, um den Verfall des Ölpreises auf dem Weltmarkt zu stoppen.