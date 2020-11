per Mail teilen

Der FDP-Parteichef Christian Lindner fordert mehr Offenheit gegenüber der Gentechnik. Der Erfolg der Mainzer Firma Biontech bei der Corona-Impfstoff-Entwicklung zeige, dass gentechnische Forschung ein Segen für die Menschheit sein könne, sagte Lindner der dpa. Allzu oft würden vor allem Risiken gesehen, wo in Wahrheit Chancen warteten, so Lindner. Die ethischen und technischen Standards für Genforschung seien hoch. Deutschland brauche mehr Forschungsfreiheit und weniger falsche Voreingenommenheit, so der FDP-Parteichef.