per Mail teilen

Die Discounter-Kette Lidl ruft ein Forellenfilet wegen Bakterienbefalls zurück. Betroffen seien 125-Gramm-Packungen des Produktes "Nautica Regenbogen Forellenfilets" in den Geschmacksrichtungen Natur und Pfeffer. Die Bakterien könnten schwere Magen- und Darmerkrankungen verursachen. Die Forellenfilets wurden in Lidl-Filialen in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und mehreren weiteren Bundesländern verkauft.