Bericht: Landesregierung will Bürgerentscheide reformieren

Die baden-württembergische Landesregierung plant nach Zeitungsinformationen, die Regeln für Bürgerentscheide im Land zu verändern. Es habe sich gezeigt, dass die Art der Abstimmungsfrage oftmals problematisch sei, so das Staatsministerium in der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten" (Samstagsausgabe). "In der Regel stehen nie zwei Lösungen zur Auswahl, also Alternativen. Sondern es gibt nur eine Frage, die mit Ja oder Nein beantwortet werden kann. Das wollen wir verbessern", sagte ein Sprecher den Zeitungen. Unter anderem solle bei Bürgerentscheiden über konkurrierende Vorschläge abgestimmt werden können. Aufgrund mehrerer durch Abstimmungen gestoppte Projekte waren Bürgerentscheide in die Diskussion geraten. Darunter auch der Bau einer Stadtbahn in Tübingen. Die Zahl der Bürgerentscheide in Baden-Württemberg hat zugenommen. Das Staatsministerium sieht den Zeitungen zufolge aber keinen Anlass, sie ganz infrage zu stellen. Pauschale Kritik am Verfahren der direkten Demokratie sei ungerechtfertigt.