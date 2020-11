Nach heftigen Protesten in Guatemala hat das Parlament den umstrittenen Haushaltsplan zurückgezogen. Ein Sprecher sagte, man wollte so die Regierbarkeit des Landes und den sozialen Frieden bewahren. Geplant war eine hohe Neuverschuldung und gleichzeitig Kürzungen in den Bereichen Bildung und Gesundheit vor. Am Wochenende waren deshalb zahlreiche Menschen auf die Straße gegangen, einige Demonstranten steckten einen Teil des Parlamentsgebäudes in Brand. Es kam zu gewaltsamen Auseinandersetzungen mit der Polizei.