Griechenland bringt wieder hunderte Migranten von den Ägäis-Inseln in geschlossene Lager auf dem Festland. Das berichtet der griechische Staatsrundfunk. Die betroffenen Menschen sind nach dem 1. März aus der Türkei auf den griechischen Inseln angekommen und wurden seitdem dort festgehalten. Die Regierung in Athen spricht ihnen das Recht ab, Asyl zu beantragen und will sie in ihre Herkunftsländer ausweisen. Schon in der vergangenen Woche wurden mehr als 400 Migranten aufs Festland gebracht, die zuvor zehn Tage auf einem Marineschiff in einem Hafen auf Lesbos festgehalten worden waren.