per Mail teilen

In Kaiserslautern hat sich ein Mann der Polizei gestellt, der eine Falschmeldung über einen angeblichen Corona-Fall erstellt hat. Der 27-jährige hatte eine Seite der Tagesschau gefälscht und darin behauptet, es gebe in einer Firma in Kaiserslautern eine Corona-Infektion. Ein Freund von ihm hat diese Nachricht dann im Internet verbreitet. Laut Polizei wollte der Urheber der Falschmeldung seiner Freundin imponieren. Der Besitzer der betroffenen Firma hat Anzeige erstattet. Er berichtete, Mitarbeiter, Kunden und Zulieferer seien verunsichert und würden das Firmengelände meiden.