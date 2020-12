per Mail teilen

Der Türkei drohen neue Sanktionen der EU - wegen ihrer provokativen Politik gegenüber Griechenland und Zypern. EU-Ratspräsident Charles Michel teilte mit, man habe der Türkei im Oktober die Hand ausgestreckt, um die Beziehungen zu verbessern. Seitdem sei die Entwicklung aber negativ. Deshalb würden die EU-Staats- und Regierungschefs in der kommenden Woche über eine Reaktion beraten, so Michel. In dem Streit geht es vor allem darum, dass Griechenland und Zypern der Türkei vorwerfen, im östlichen Mittelmeer illegal Erdgasvorkommen zu erkunden. Die türkische Regierung weist die Vorwürfe zurück und vertritt den Standpunkt, dass die Erdgassuche rechtmäßig ist.