Die EU-Kommission lockert wegen der erwarteten Wirtschaftskrise die Haushaltsregeln. Kommissions-Chefin von der Leyen hat in einem auf Twitter veröffentlichten Video gesagt, man aktiviere die allgemeine Ausweichklausel - das sei noch nie zuvor getan worden. Damit dürften nationale Regierungen nun unbegrenzt in die Wirtschaft investieren. So könnten sie den Unternehmen in dieser unverschuldeten Krise beistehen.