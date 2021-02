Die Bundesregierung will in den nächsten drei Jahren knapp zwei Milliarden Euro in den Ausbau von Strom-Tankstellen an Autobahnen investieren. Damit sollen rund 1.000 Ladestationen gebaut werden. Das steht in einem Gesetzentwurf des Verkehrsministeriums, aus dem die Nachrichtenagentur Reuters zitiert. Bau und Betrieb der Stationen sollen demnach ausgeschrieben werden. Wer die geringsten Zuschüsse verlangt, soll den Zuschlag bekommen. Fachleute vermuten, dass sich viele Menschen beim Kauf von Elektro-Autos bisher zurückgehalten haben, weil es gerade auf Langstrecken nur wenige Lademöglichkeiten gibt.