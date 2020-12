Die Menschen in Deutschland lesen wieder mehr. Das geht aus Zahlen hervor, die der Buchhandel veröffentlicht hat. Demnach hat die Branche auch während der jetzt geltenden Einschränkungen zweistellige Verkaufszuwächse erzielt. Das Fachmagazin Börsenhandel schreibt, dieses Umsatzplus sei auf allen Absatzkanälen - also online und in den Buchhandlungen vor Ort - festzustellen. Selbst die Spielwarenbranche, die zur Weihnachtszeit besonders boome, habe mit gerade mal zwei Prozent plus weit weniger zulegen können.