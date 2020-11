In Deutschland wollen in diesem Jahr weniger Menschen als sonst an den Rabatttagen "Black Friday" und "Cyber Monday" einkaufen. Eine repräsentative Umfrage einer Unternehmensberatung zeigt, dass nur noch die Hälfte der Leute Interesse an den Tagen hat - im letzten Jahr waren es noch zwei Drittel. Ein weiteres Ergebnis: Im Durchschnitt wollen die Menschen, die einkaufen, "nur" noch 205 Euro ausgeben statt wie vorher 242. Und die meisten wollen im Internet shoppen.