Der britische Premierminister Boris Johnson will in den kommenden Tagen nach Brüssel reisen, um dort persönlich über die Zeit nach dem Brexit verhandeln. Er will mit EU-Kommissions-Chefin Ursula von der Leyen über die festgefahrenen Verhandlungen sprechen, hat ein Regierungssprecher mitgeteilt. Die Gespräche gestern haben noch keinen Durchbruch gebracht.