Ein halbes Jahr nach den schweren Ausschreitungen auf dem Frankfurter Opernplatz hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen sieben mutmaßliche Randalierer erhoben. Den überwiegend in Frankfurt wohnhaften Beschuldigten im Alter von 18 bis 31 Jahren mit deutscher, syrischer und polnischer Staatsangehörigkeit wird unter anderem Landfriedensbruch und versuchte gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Auf dem Platz und angrenzenden Straßen hatten in der Nacht auf den 19. Juli 2020 zunächst bis zu 3.500 Menschen friedlich gefeiert. Laut den Ermittlungen hatten sich dann aber in den frühen Morgenstunden mehrere Personen zusammengerottet und hatten Polizisten aus der Menge heraus angegriffen und mit Glasflaschen beworfen.