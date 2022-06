Strafbefehl für Hundehalterin

Nach dem Tod von zwölf Schlittenhunden, die auf einem Grundstück in Dobel im Kreis Calw ausgegraben wurden, hat das Amtsgericht jetzt einen Strafbefehl gegen die Hundehalterin erlassen. Die Behörde wirft der Frau einen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz in 26 Fällen vor. Sie soll ihre 26 Hunde in einer Julinacht im vergangenen Jahr in nur 18 Transportboxen in einem fast vollständig geschlossenen Transportfahrzeug in Dobel gehalten haben. Den Tieren soll es auch an Wasser und Frischluft gemangelt haben.