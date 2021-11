Großer Andrang bei Impftag in Region Stuttgart

Der landesweite Impftag hat auch in der Region Stuttgart am Wochenende für großen Andrang gesorgt. Die meisten Arztpraxen hatten ihre Termine für den Impftag bereits im Vorfeld schnell vergeben, kurzfristig war nichts mehr zu bekommen. Und auch vor Impfbussen, die am Samstag und teils auch am Sonntag zusätzlich unterwegs waren, standen die Menschen Schlange. Einige Kommunen haben bereits angekündigt, in den kommenden Tagen zusätzliche Impftermine anzubieten, so zum Beispiel Herrenberg, Ostfildern oder Göppingen. Der Landkreis Ludwigsburg will sein Impfangebot stark ausbauen und stellt dazu heute Vormittag eine neue Impfstrategie vor.