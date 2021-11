per Mail teilen

In Biberach ist am Donnerstagnachmittag auf einem Recyclinghof ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, standen Sperr- und Restmüll in Flammen. Dunkle Wolken seien über die Stadt gezogen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Eine Gefahr für die Bevölkerung habe nicht bestanden. Die Ursache und die Schadenshöhe stehen noch nicht fest.